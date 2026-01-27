立体映像空間で妖怪の世界に没入！デジタルアート展「動き出す妖怪展 TOKYO」が開催

昨年、名古屋で開催された「動き出す妖怪展」 が東京にやってきます！2026年3月27日（金）〜6月28日（日）の期間、「動き出す妖怪展 TOKYO〜Imagination of Japan〜」が開催。

この催しは、江戸・明治時代など様々な絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」など日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

古代日本の神話や伝承など豊かな想像力から生まれ、時代を超えて世界の人々に愛される日本の妖怪たち。妖怪画・戯画に描かれたそのユーモラスな姿を、3DCGやプロジェクションマッピング、ホログラフィックスクリーンといった最先端のデジタル技術を駆使してダイナミックに躍動させるとともに、立体造形によりリアルな妖怪の世界を再現。

さらに、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力のもと妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説に加え、現代のポップカルチャーにつながる妖怪の文化や歴史を紐解きます。

過去会場 記録写真

動き出す妖怪展の楽しみ方

イマーシブな立体映像空間で妖怪の世界に没入

3DCGやプロジェクションマッピング、ホログラフィックスクリーンを駆使し、妖怪たちがダイナミックに動き出す立体的な映像空間を体感。鑑賞するだけでなく、妖怪たちと一緒に動画や写真撮影をしたり、妖怪絵巻の一部となって異世界に迷い込む没入体験が楽しめます。

迫力の立体造形で“リアルな妖怪”と出会う

映像空間だけでなく、立体造形によってリアルに再現された妖怪たちも見どころのひとつ。鬼や天狗、河童、付喪神など、ユーモラスな妖怪たちが現実の空間に登場します。細部まで作り込まれた立体造形とイマーシブ演出のコラボレーションで、妖怪たちの表情や質感を間近で楽しめます。

貴重な妖怪画・戯画・妖怪美術の展示解説で文化を学ぶ

歌川国芳による妖怪の浮世絵版画の実物展示のほか、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力も得て、江戸・明治時代に描かれた「百鬼夜行之図」や「百物語」など、貴重な妖怪画・戯画・妖怪美術を解説。古代日本の神話や伝承など妖怪の文化的・歴史的背景を紐解きながら、妖怪が現代のポップカルチャーへとどのようにつながっているのかを探ります。

大人から子ども、シニア、外国人も楽しめるアート体験

妖怪と遊べるインタラクティブなデジタルアート体験や、子どもが夢中になる遊びコンテンツなど親子で妖怪の世界を楽しめます。シニアにも楽しんでいただけるよう座って鑑賞できるスペースを設計。ノンバーバル（非言語）で直感的に体感できるコンテンツが中心で、展示解説は日本語・英語で構成されています。

新感覚のアートエンターテインメント展覧会「動き出す妖怪展 TOKYO〜Imagination of Japan〜」は、2026年3月27日（金）〜6月28日（日）の期間、寺田倉庫 G1ビル (東京都品川区東品川2-6-4)で開催されます。

動き出す妖怪展 TOKYO 〜Imagination of Japan〜