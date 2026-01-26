【北京＝吉永亜希子】中国外務省は２６日、２月中旬から始まる春節旧正月）に伴う大型連休を控え、自国民に日本への渡航自粛を改めて呼びかけた。同省は理由について「日本の治安情勢に不安があり、中国人を狙った犯罪が多発し、一部地域で地震が頻発している」などと一方的に主張した。今年の連休は２月１５日〜２３日までの９日間。中国政府は高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発し、対日圧力を強めている。昨年１１