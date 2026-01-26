北海道根室市のＪＲ花咲線で１月２６日、普通列車とトラックが衝突する事故がありました。トラックの男性運転手が死亡したほか、乗客など８人がけがをして病院に搬送されました。事故があったのは、根室市初田牛にあるＪＲ花咲線の初田牛踏切です。午前１０時２５分ごろ、根室行きの普通列車とトラックが衝突しました。（乗客）「最初クマとぶつかったかと思ったが、クマじゃなかった。すごい衝撃でした」 警察とＪＲ北海道によ