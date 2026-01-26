1月20日、都内の飲食店で酒を酌み交わしていたのは、タレントの小島瑠璃子だ。店から出ると、笑顔でスタッフに大きく手を振り、近隣の駅方面へ。その軽い足取りから、新事業の“好調さ”がうかがえた──。小島は2023年2月、中国留学のため芸能活動を休止し、所属事務所を退社。同年3月にサウナ事業を手がける実業家の北村功太さんと結婚を発表し、2025年1月に第一子を出産した。しかし、その翌月に自宅で北村さんが亡くなって