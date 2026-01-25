台湾のランドマークとして知られる超高層ビル「台北101」を、有名なロッククライマーが命綱なしで登りきりました。【映像】命綱なしで超高層ビル「台北101」を登りきった様子25日午前9時すぎ、台北市にある超高層ビル「台北101」を登り始めたのは、アメリカ人のロッククライマー、アレックス・オノルドさんです。オノルドさんは、岩壁などを命綱なしで登るスタイルで世界的に知られています。多くの市民が路上などで見守る中