【ブンデスリーガ第19節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 1-2(前半1-0)アウクスブルク<得点者>[バ]伊藤洋輝(23分)[ア]アルトゥール・シャベス(75分)、アン・ノア・マセンゴ(81分)<警告>[バ]ヨナタン・ター(73分)└伊藤洋輝が今季初ゴール!! 圧巻の高打点ヘッドでバイエルン加入後2点目