【北京＝吉永亜希子】中国国防省は２４日、軍制服組トップの張又侠（ジャンヨウシア）・中央軍事委員会副主席（７５）と同委統合参謀部の劉振立（リウジェンリー）・参謀長（６１）を重大な規律違反と法律違反の疑いで調査することを決定したと発表した。昨年１０月の何衛東（フォーウェイドン）氏に続いて現役の副主席が失脚する異例の事態となった。国防省は張氏と劉氏が失脚した詳しい理由を明らかにしていないが、香港英字