現役のパイロットやキャビンアテンダントらで構成されたオーケストラの演奏会が大分空港で開かれました。 この演奏会はANAグループの社員による楽団が地域貢献活動の一環として実施したもので、大分空港での開催は去年に続いて2回目です。24日は10人のメンバーが、およそ1時間に渡り演奏を披露しました。会場となった出発ロビーには多くの聴衆が集まり、意外な場所での迫力ある生演奏を楽しんでいました