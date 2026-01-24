気温が低い日に重宝するのが使い捨てカイロです。カイロは振って温めるのが一般的ですが、なかなか温まらなくて困った経験はありませんか。カイロをすぐに温める方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「カイロ」を爆速で温める方法です！自衛隊の公式アカウントは「この方法知ってた？？ 寒い日には爆速で温かくな