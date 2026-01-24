元世界女王キム・ヨナが告白　時代を作った浅田真央との“氷上の緊張”「とても仲良くなれるような周りの状況ではなかった」

かつて氷上で“覇権”を争った二人には、ライバルがゆえの緊張が少なからずあった。

「私たち『仲が良い』ということには、何とも言えない」

そう明かすのは、2010年に開催されたバンクーバー五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したキム・ヨナだ。かつて日本でも一世を風靡した元世界女王が赤裸々に語ったのは、日本エースであった浅田真央との関係性だ。元バレーボール韓国代表のキム・ヨンギョンのYouTubeチャンネルで当時の心境を告白している。

ティーンエージャーの時から凌ぎを削り合ってきた。同世代でもあり、世界の関心も高まる中、キム・ヨナは浅田に対して、複雑な感情を抱いていたという。

韓国バレー界の“女帝”から「浅田選手とは親しいの？」と問われた35歳は、こう切り返している。

「たとえば、試合に行って相手チームの選手と親しく会話もしないでしょう？ 私たちの場合は個人競技でもあるから、大会ですら会話をしなかった。たとえ会っても、交わすのは、簡単な挨拶ぐらい。お互いに徹底的に分析もされていたと思うから。ちょっとした行動が比較されてしまう。しかも、年齢も体型も似ていたから、まるで『運命のよう』と比べられるような関係が続いた」