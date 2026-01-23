近畿大学が23日に公式Xで行った異例の呼び掛けに反響が寄せられている。【Xより】近畿大学の呼び掛けに反響『探偵！ナイトスクープ』「真栄田探偵がお越しです」「【急募】」とし「現在、朝日放送「探偵！ナイトスクープ」の真栄田探偵がお越しです。ざっくり言うと、依頼者の願いを叶えるため、体毛を集めておられます。ご協力いただける学生の方は、ぜひ実学ホールへお越しください。まだかなり不足しています」と呼び掛けた