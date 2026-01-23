ベッカム家の"絶縁騒動"が、過去の不倫疑惑まで巻き込みながら思わぬ方向へと拡大している。【写真を見る】首と手にびっしりタトゥー が彫られているベッカム(50)の現在、不倫相手と噂されたレベッカ・ルース(48)騒動の発端は、デビット・ベッカム(50)とヴィクトリア・ベッカム(51)の長男ブルックリン(26)が、インスタグラムのストーリーで両親との関係断絶を宣言したこと。長文で"世界一幸せなファミリー"の内部を暴露した