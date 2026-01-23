記者「千代田区の皇居周辺の公園では、このように、一面、噴水が凍り付いています」関東でも冷え込みが強まっています。東京都心ではけさ、氷点下2℃を観測し、今シーズン一番の寒さとなりました。「朝、家出ようとしたときに寒くて、ちょっと出るの遅れちゃいましたね」東京都心の日中の予想最高気温は8℃と、厳しい寒さが続きそうです。