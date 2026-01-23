Snow Manの目黒蓮が、2021年放送のドラマ『教場II』出演時のビジュアルで再び注目を集めている。 【画像】目黒蓮『教場』出演時のビジュアル／映画『教場 Reunion』本ビジュアルにも登場 映画『教場 Reunion／Requiem』の公式SNSが、登場人物を紹介する「登場人物FILE」を公開し、凛とした制服姿の目黒が登場した。 ■目黒蓮の制服ビジュアルが再び話題に 投稿されたのは、「登場人物FILE.03」として紹介された【200期卒業生】