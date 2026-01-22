ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、値段そのままでボリュームアップした弁当やおにぎり、パン、デザートなど計31品を4週に分けて発売する企画「デカ盛りチャレンジ」を1月28日から期間限定で実施します。【画像】え…ヤバ…コチラが”すっごくデカくなってる”「デカ盛りチャレンジ」の商品です！（17枚）同日から2月3日までの第1弾では、「鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当」（538円、以