ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、値段そのままでボリュームアップした弁当やおにぎり、パン、デザートなど計31品を4週に分けて発売する企画「デカ盛りチャレンジ」を1月28日から期間限定で実施します。

【画像】え…ヤバ… コチラが”すっごくデカくなってる”「デカ盛りチャレンジ」の商品です！（17枚）

同日から2月3日までの第1弾では、「鶏唐揚＆大きなアジフライ弁当」（538円、以下、税込み）、「黒糖パン」（138円）、「ダブルてりやきバーガー」（171円）、「レーズンクリームサンド」（171円）などがラインアップ。

2月4〜10日の第2弾では、「ばくだんおにぎり 鶏唐揚マヨ」（200円）、「トリプルタルタルハンバーグサンド」（278円）、「コーンマヨ＆ツナマヨ」（135円）、「クリームぷるんプリン カラメルゼリー入り」（214円）などがラインアップ。

2月11〜17日の第3弾では、「たっぷりジューシーハムサンド」（298円）、「カスタードデニッシュ」（149円）、「ダブルフィッシュバーガー」（181円）、「デカ盛り 苺（イチゴ）クレープ」（192円）などがラインアップ。

2月18〜24日の第4弾では、「大きなチキンステーキ弁当（ハニーマスタード）」（538円）、「ショコラブール」（149円）、「デカ盛りプリン」（214円）、「デカ盛りみたらし団子」（108円）などが登場します。

