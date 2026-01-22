ソニーは、初のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「LinkBuds Clip」を2月6日に発売する。市場推定価格は3万円前後。 ソニー初のイヤーカフ型イヤホンが登場 LinkBuds Clipは、イヤーカフ型のワイヤレスイヤホン。ソニーとして初めてのイヤーカフ型で、「1日を通して好きなことをしながら、多様なコンテンツを楽しみたい」ユーザーをターゲットに据えた。