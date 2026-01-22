れいわ新選組の山本太郎代表(51)が21日、同党のYouTubeチャンネルで、同日付で参院議員を辞職することを発表した。「健康上の問題です。端的に言うと、多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいます」と説明。原因がストレスである可能性が高いとし、無期限で活動休止して静養するとした。同日中に辞表を提出した。 【写真】ぶっ込んだ大石氏（左）とやり返した山本太郎代表 昨年秋に受けた人間ドックで数値が悪く、骨髄