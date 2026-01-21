https://corporate.universaldestinationsandexperiences.com/universal-orlando-resort-reveals-its-next-blockbuster-attraction-fast-furious-hollywood-drift-a-high-speed-roller-coaster-coming-to-universal-studios-florida-in-2027/THE RIVER

「ワイルド・スピード」屋外型ジェットコースター 2027年にUSFにオープン

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「ワイルド・スピード」シリーズの屋外型ジェットコースター
  • 2027年にユニバーサル・スタジオ・フロリダにオープンすることが分かった
  • ゲストはクルマ型のビークルに乗り込み、最高時速112kmでコースを駆け巡る
記事を読む

おすすめ記事

  • 新造船に代替される九州郵船の「ヴィーナス2」（深水千翔撮影）
    「爆速だけど“ものすごく高い”船」ジェットフォイルついに新造 まさかの新型エンジン！ 背景に“自衛隊”が関係!? 2026年1月15日 9時42分
  • 世界の航空拡張現実（AR）及び仮想現実（VR）市場の成長予測（2032年：345億米ドル、CAGR 39.2％）
    世界の航空拡張現実（AR）及び仮想現実（VR）市場の成長予測（2032年：345億米ドル、CAGR 39.2％） 2026年1月21日 11時0分
  • 高速で踏切台を飛び出すスキージャンパーが、着地でケガをしないメカニズムとは？【図解 物理の話】
    高速で踏切台を飛び出すスキージャンパーが、着地でケガをしないメカニズムとは？【図解 物理の話】 2026年1月19日 13時21分
  • 11spacemissionsin2026
    米Gizmodoが注目する「2026年に予定されている宇宙ミッション」11選 2026年1月16日 23時0分
  • モータースポーツ×NFT「NEO CYBER SERIES MetaMe CUP 2025 Rd.Final」開催！MetaMe主催の「ショウワガレージ杯 in GT6551」も同時開催！
    モータースポーツ×NFT「NEO CYBER SERIES MetaMe CUP 2025 Rd.Final」開催！MetaMe主催の「ショウワガレージ杯 in GT6551」も同時開催！ 2026年1月21日 15時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
    2. 2. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
    3. 3. 合格者と不合格者を入れ違え掲示
    4. 4. 公明の斉藤代表が離党 中道入党
    5. 5. 浜辺美波 食あたり原因に悔し気
    6. 6. いけちゃん 現地紙も怒りの報道
    7. 7. LAWSON 盛りすぎチャレンジ開催
    8. 8. タカ 長男が国際コンクール金賞
    9. 9. 「若い男性が背中刺された」通報
    10. 10. オバマものまね芸人 次女が秀才
    1. 11. 米倉声明「中居氏と同じ失敗臭」
    2. 12. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    3. 13. 日比谷線の見合わせ 約3万人影響
    4. 14. 橋本環奈が初月9主演 不穏な気配
    5. 15. 遺体をサイコロに 埼玉凶悪事件
    6. 16. 「話すほど嫌われる人」の原因
    7. 17. 山本代表「中道は嘘つきども」
    8. 18. 石川 大規模な交通障害の恐れ
    9. 19. 鶴松の騒動 店側が口つぐむ背景
    10. 20. 「ダブル涼子」過去CMに注目
    1. 1. 合格者と不合格者を入れ違え掲示
    2. 2. 公明の斉藤代表が離党 中道入党
    3. 3. 「若い男性が背中刺された」通報
    4. 4. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    5. 5. 日比谷線の見合わせ 約3万人影響
    6. 6. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
    7. 7. 「話すほど嫌われる人」の原因
    8. 8. 「心の幼い大人」最大の特徴
    9. 9. 遺体をサイコロに 埼玉凶悪事件
    10. 10. 石川 大規模な交通障害の恐れ
    1. 11. 安倍氏銃撃 被告に無期懲役判決
    2. 12. 安倍氏銃撃公判「元首相」考えず
    3. 13. 安倍昭恵さん 判決うけコメント
    4. 14. 石川県に「顕著な大雪情報」発表
    5. 15. 山本太郎氏 参院議員辞職を表明
    6. 16. 出るまで待っとけ 裁判官に発言
    7. 17. 秋篠宮さまに「険しいご表情」
    8. 18. 熊本のヘリ大破 運航会社が会見
    9. 19. 浴槽に遺体 首などに圧迫の痕
    10. 20. 浴槽内の男性遺体 去年に死亡か
    1. 1. 山本代表の辞職に号泣 頭真っ白
    2. 2. 山本代表「中道は嘘つきども」
    3. 3. 山上被告人の無期懲役「厳しい」
    4. 4. 共産、小選挙区に29人追加　いずれも新人
    5. 5. 山本太郎氏 血液のがん一歩手前
    6. 6. ゴゴスマ降板の内幕 暴露中止に
    7. 7. 受験生は期日前投票を…呼びかけ
    8. 8. 小学生の首を絞めて海へ 大炎上
    9. 9. 辞職を表明した山本代表が会見
    10. 10. 副園長「疲れた」デマ? 指摘の声
    1. 11. 学習院中退 佳子さま語った葛藤
    2. 12. まるでトイレの中…八潮市の現状
    3. 13. 中道に144人が入党意向 幹部説明
    4. 14. こういう解散はダメ 橋下氏断言
    5. 15. 記者会見オープン化って何？　“自由報道協会”主催の小沢一郎会見に参加して思ったこと
    6. 16. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
    7. 17. 受験生に期日前投票…「酷だな」
    8. 18. 「下関北九州道路」整備へ国が有識者会議
    9. 19. 自民パンフは“高市氏一色”　与野党、続々と公約発表　“超短期決戦”候補者の擁立に奔走
    10. 20. 連合、新党結成の決断尊重との衆院選方針案
    1. 1. ベッカム氏長男 和解の意思なし
    2. 2. 韓国前大統領 懲役23年の判決
    3. 3. 南米で最も豊かな国 没落の背景
    4. 4. トランプ氏 低迷で「危機感」か
    5. 5. 女児刺殺 女教師が上告状提出か
    6. 6. フィリピン 新ガス田を発見
    7. 7. 「具理奪おうとしたら…大戦に」
    8. 8. 米大統領 就任1年で成果アピール
    9. 9. 英に中国が「メガ」大使館建設へ
    10. 10. 中国が「ワ州」に介入できぬ理由
    1. 11. 避妊具に課税「ほぼ効果なし」中
    2. 12. 訪日10年 仏での子育て「怖い」
    3. 13. 日本を旅行する外国人観光客増
    4. 14. 韓国俳優 学生時代の寂しさ告白
    5. 15. 中国の工場爆発事故 死者10人に
    6. 16. トランプ大統領、グリーンランド領有めぐり「軍事力使うつもりない」
    7. 17. プロトでも驚異の完成度　ポルシェ・カイエン・エレクトリック（2）　期待通りの敏捷性と快適性
    8. 18. 偽の基地局 Android 16に新設定
    9. 19. 甘粛省の小さな町の幸福を加速させる無料バス―中国
    10. 20. 【華流】故レスリー・チャンの同性恋人が、ひっそりと転居
    1. 1. 40歳まで人生ほぼ地獄…過酷半生
    2. 2. JR東 首都圏で昼間も保守作業へ
    3. 3. 万博のEVバス150台「塩漬け」に
    4. 4. 約11兆円の買収「現金支払い」に
    5. 5. 謎のコンビニ 独自路線で話題に
    6. 6. 真っ二つ…贅沢&お得パフェ登場
    7. 7. ロンドン市場 ドルに買戻し
    8. 8. 大雪 荷物の配達に大幅遅れか
    9. 9. 柏崎刈羽原発が再稼働 臨界到達
    10. 10. 「何とかなるの…」水谷氏が嘆き
    1. 11. ガソリン価格 10週連続で値下げ
    2. 12. 辞める理由は「人」だ 現実激白
    3. 13. ロッテリア大量閉店も…謎の店舗
    4. 14. 本当にズワイ蟹? 注意喚起に反響
    5. 15. 【これからの見通し】ダボス会議でのトランプ演説待ち、その前に英インフレ指標を確認
    6. 16. ウイルスを広めた張本人なのに｢マスクを売らない｣…世界中を混乱させた中国による｢医療物資の兵器化｣
    7. 17. 「日経225オプション」2月限コール手口情報（21日日中）
    8. 18. ポイ活YouTuberが解説！楽天銀行「最強預金」金利0.64%のカラクリと、損しないためのプラン選び
    9. 19. 信頼できるケアマネの見分け方
    10. 20. ｢バカと天才は紙一重｣が脳科学的に見ても大正解である理由
    1. 1. 「Gemini」の正式な読み方 確定
    2. 2. 中毒性すごい医師芸人の早口動画
    3. 3. ChatGPTに「本気で言い返して」
    4. 4. 強風時の配達「割に合わない」
    5. 5. エントリー向けの「Google TV」搭載ポータブルプロジェクター「Nova」
    6. 6. 交換レンズレビュー：“小さくて軽い” 35mmAF単焦点レンズを一挙紹介【第7回】　パナソニック「LUMIX S 35mm F1.8」
    7. 7. 最新TVにレトロゲームやVHSを表示、コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ
    8. 8. 【最新ハイテク講座】なぜワンセグは移動しながらテレビが見られるのか
    9. 9. 【トレビアン】Tシャツに続き福田首相の「あなたとは違うんです」着ボイス!!
    10. 10. できますか？スマホの電源を切る方法【超解説！Androidの使い方】
    1. 11. 99.99%暗黒物質で作られる銀河Dragonfly 44発見。質量は天の川銀河と同等、恒星の数は1/100
    2. 12. トランプの新インフラ計画が、都市間の「格差」を加速する？ ホワイトハウスによる政策転換の功罪
    3. 13. 「Surface Go」発売、「ポケモンGOのような人気になってほしい」
    4. 14. PC画面でデススターも建設される！　圧倒的に美しい「動く壁紙」が使える「Wallpaper Engine」
    5. 15. いよいよ発売「Pixel 9 Pro XL」、グーグル最新のAIスマホを体験する
    6. 16. [山根康宏の「言っチャイナよ」] HONORが世界最薄折りたたみ、シャオミが初の縦折りスマホを投入
    7. 17. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    8. 18. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    9. 19. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    10. 20. ChatGPT 年齢予測で未成年保護へ
    1. 1. 腰痛の意外な原因「お尻」にあり
    2. 2. 平野歩夢 複数箇所の骨折と打撲
    3. 3. G1でも活躍 ライラックが引退へ
    4. 4. 上重 PL学園で語り継がれる伝説
    5. 5. 代表の古橋 待望の初ゴール
    6. 6. 大坂なおみ「前衛的衣装」に歓声
    7. 7. 衆院選影響で静岡の伝統駅伝中止
    8. 8. 山本由伸が「転々と」事実激白
    9. 9. 「無理したら短命な横綱に」悲痛
    10. 10. レアルFW ファンからブーイング
    1. 11. 元横綱「輪島大士さん」本誌創刊号でプロレスに意欲を
    2. 12. バルセロナで不遇のレヴァンドフスキ　約15年ぶりとなるリーグ戦5試合連続先発落ち
    3. 13. ベッツの大豪邸が豪華…由伸驚き
    4. 14. 女子ゴルフ菅沼 心ないコメント
    5. 15. ラス・パルマス加入で…意気込み
    6. 16. 足裏タックルに「あぶな」と騒然
    7. 17. 久保の現ライバルがレアル入り？　ビジャレアルMFの移籍浮上に海外注目「入札準備が完了」
    8. 18. 武豊騎手が腰痛で3日間乗り替わり
    9. 19. 世界唯一の大技で金メダル目指す
    10. 20. 大坂なおみの仰天衣装に業界騒然
    1. 1. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
    2. 2. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
    3. 3. 浜辺美波 食あたり原因に悔し気
    4. 4. いけちゃん 現地紙も怒りの報道
    5. 5. タカ 長男が国際コンクール金賞
    6. 6. オバマものまね芸人 次女が秀才
    7. 7. 米倉声明「中居氏と同じ失敗臭」
    8. 8. 橋本環奈が初月9主演 不穏な気配
    9. 9. 「ダブル涼子」過去CMに注目
    10. 10. 鶴松の騒動 店側が口つぐむ背景
    1. 11. Netflix アニメ業界で戦略的提携
    2. 12. 「サブカル系女子」演出が波紋
    3. 13. 異例の無告知「水ダウ」生放送
    4. 14. なべやかん「替え玉事件」の真相
    5. 15. 自民党「選挙時だけ消費税減税」
    6. 16. 細木数子さん役 賛否分かれる
    7. 17. 華ゆりさんが死去 CMで一世風靡
    8. 18. 和田まんじゅう 3度目の結婚発表
    9. 19. CM起用女優が不祥事…集まる同情
    10. 20. 趣里と焼肉店へ「あんな時間に」
    1. 1. いちごの食べ放題 タカノで開始
    2. 2. ミスド&ゴディバ限定品 予約受付
    3. 3. 聞き間違い? 夫の返事に困惑の妻
    4. 4. 娘は「性自認が男性」母の負い目
    5. 5. ユニクロ 春夏コレクション発売
    6. 6. HERA 銀座三越でベースメイク
    7. 7. 夏にぴったり！シュワシュワ爽快！マスカットの炭酸ゼリーのレシピ
    8. 8. シャトレーゼの和菓子 注目商品
    9. 9. 60代やめてよかったこだわり8選
    10. 10. まるで洋食店の味 冬の新作登場
    1. 11. ジルサンダー新作 使い勝手は?
    2. 12. 寒い秋冬にぴったり！今すぐ真似したい垢抜けカーキアッシュ
    3. 13. コーデを華やかに しまむら新作
    4. 14. 妻を元気づけた夫の予想外LINE
    5. 15. 孫が欲しいからってそこまで言う!? 夫婦の問題に首を突っ込みすぎる母
    6. 16. 「不二家」の新業態が埼玉に
    7. 17. 「スシローカフェ部」に新商品
    8. 18. 自宅から遠く離れた場所での結婚式や急な仕事。無理を続けていたら…「血？」／腸よ鼻よ09（7）
    9. 19. 人間国宝・志村ふくみの大規模展「志村ふくみ―母衣（ぼろ）への回帰―」が京都で開催
    10. 20. オンザ眉毛×ロングで個性派清楚さんに♡綺麗な人ほど取り入れてる!?