『ワイルド・スピード』シリーズの屋外型ジェットコースター『ワイルド・スピード：ハリウッド・ドリフト（Fast & Furious: Hollywood Drift）』が2027年にユニバーサル・スタジオ・フロリダにオープンすることがわかった。

これはのジェットコースターと同様。ゲストはクルマ型のビークルに乗り込み、最高時速112kmの超高速でコースを駆け巡る。

通常のジェットコースターと大きく異なる点は、ビークルが360°に「ドリフト」することだ。プレビュー映像で、そのクレイジーなライド体験を垣間見ることができる。

映画の世界でドムやブライアンが挑んだ超危険な運転と同様のスリルを味わうことができる。建設中のハリウッド版コースターがほぼ完成となると、新たにフロリダ展開も明らかになった形だ。

この新アトラクションのため、フロリダで稼働中の『ワイルド・スピード：スーパーチャージ』は入れ替わる形で閉鎖予定。『スーパーチャージ』はトラム型のビークルに乗りながら、映画のキャストたちによるカーチェイスが楽しめる3Dアトラクションとして人気を博した。ハリウッド版は2015年から2025年に、フロリダ版は2018年より稼働していた。

