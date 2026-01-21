歌手・タレントのあのが、1月20日に放送されたラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）に出演。「お友だち」だという俳優がスペシャルウィークのゲストに出演すると告知した。あのがスペシャルウィークに「お友だちが来ます！」と言って、連続ドラマ「ゆうべはお楽しみでしたね」（2019年／毎日放送）であのと共演した岡山天音がゲストに来ると告知。あのは「こういうラジオとかそういうとこに岡山天音