緊迫した状況が続く手術室に無惨にもあの音が鳴り響いた…。【漫画】本編を読む→「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」を読む命を救えなかった天才外科医。その理由が難病でも高度な技術不足でもなく、まさかの「定時上がり」だったとしたらどうだろうか。そんな常識を軽々と飛び越える医療4コマシリーズ「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」がSNSで話題を呼んでいる。■医療知識ゼロから生まれた“本格風”医療マン