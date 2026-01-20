天才外科医も「定時」にはかなわない…？緊迫の手術室に鳴り響く5時のチャイム…医療マンガ史上いちばんのホワイトな敗北【作者に訊く】
命を救えなかった天才外科医。その理由が難病でも高度な技術不足でもなく、まさかの「定時上がり」だったとしたらどうだろうか。そんな常識を軽々と飛び越える医療4コマシリーズ「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」がSNSで話題を呼んでいる。
■医療知識ゼロから生まれた“本格風”医療マンガ
作者は、SNS上で「4コマ1000本ノック」として日々作品を投稿している津夏なつな(@tunatu727)さん。天才外科医・黒川を主人公に据えた本シリーズでは、手術室の空気だけはやたらとシリアス。しかし、ピンチの原因や治療内容はことごとく斜め上。読む側の予想を軽快に裏切ってくる。
■「時間よ…止まってくれ!!」緊迫の手術、しかしその敵は病気ではなかった
X(旧Twitter)で7万件以上の「いいね」を集めた第5話は、まさにその代表例だ。「急がなければ手遅れになる…」と、時間との戦いに挑む黒川たち。「時間よ…止まってくれ!!」と心の中で叫ぶほど、事態は切迫していく。しかし無情にも訪れた“その瞬間”。病院中に鳴り響いたのは、終業を告げる5時のチャイムだった。
■天才外科医でも勝てないホワイトすぎルールにツッコミの嵐！
敵は病魔ではなく、定時退勤。黒川は「5時(定時)です…手術を終了します…」と静かに告げ、救えなかった命に悔しさをにじませる。医療現場としてはホワイト、だが医療マンガとしては限りなくブラックなこのオチに、「働き方改革ですね」「ホワイトな巨塔」「そこは残業してくれ」と、読者から総ツッコミが寄せられた。
■おまじないレベルの医術が笑いを呼ぶ
シリーズではほかにも、執刀医になるために美容院感覚で「カットモデル」を探す研修医や、ロープにもたれて眠る昔のロンドンの安宿のような入院病棟など、設定からしてツッコミどころ満載だ。医療知識どころか、病院そのものの概念すら怪しい。それでも“本格風”に成立してしまうのが、この作品の恐ろしい魅力になっている。
■思いつきから始まったネタがシリーズになるまで
津夏さんによると、最初の発想は「医療知識がまったくない人間が、民間療法やおまじないレベルの医術で本格医療マンガを描いたら面白いのでは」という、かなり無茶な思いつきだったという。漫画を描き始めて間もない頃は、画力や構成力が追いつかず、うまく表現できないもどかしさもあった。
そこから毎日4コマを描き続け、約1年後に改めて挑戦したところ、想像以上の反響が！「これはいけるかもしれない」と手応えを感じ、シリーズ化を決意。「これに味をしめて、シリーズ化として続けていこうと思いました(笑)」と語っている。
■単発は一瞬が勝負、シリーズはどこからでも入りやすいように
SNSで流れてくる漫画は“一瞬で読める”ことが重要だと考えているという津夏さん。一方で、シリーズ作品は新規読者が入りにくいという難しさもあるため、どの話から読んでも楽しめる構成を意識しているそうだ。続き物は考えやすくて楽ちん、と笑いながら語るあたりにも、このシリーズらしい肩の力の抜け方が表れている。
■作者イチ押し回も要チェック！
個人的なお気に入りは11話、21話、26話、33話。なかでも33話は、有名な医師から引用リポストされたことで強く印象に残っているという。医療知識ゼロから生まれたギャグが、医療のプロにも届いた瞬間だった。
医療マンガなのに、敵は定時。シリアスな顔で繰り広げられる、あまりにもホワイトすぎる戦い。そのギャップに笑わずにはいられない「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」を、ぜひ本編で体感してほしい。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
