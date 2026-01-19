SixTONESの田中樹が“お持ち帰り”した鳥取の名産品が、いま爆売れしているという。【写真】田中樹が気に入った鳥取境港の「かにみそバーニャカウダ」鳥取のかにみそを使ったディップソース「きっかけは1月12日に放送された、SixTONESにとってTBSの初冠番組『6SixTONES』でした。過去にメンバーが語った発言からロケを組むという企画で、田中さんはグループの公式YouTubeで『温泉街で食べ歩きしたい』と話していたのです」（芸能