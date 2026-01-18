今年の春はベイマックスと元気に過ごそう！ドクター風スタイルのベイマックスをデザインした花粉シーズンにもぴったりのアイテムが揃う新コレクションが、ディズニーストアで1月23日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月20日（火）より順次発売される。＞＞＞春にピッタリなベイマックスアイテムをチェック！（写真17点）ディズニーストアから、