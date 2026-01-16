3月に開催されるWBCに出場する侍ジャパンのメンバー11人が1月16日、井端弘和監督より発表された。セ・リーグ王者の阪神からは佐藤輝明内野手、森下翔太外野手ら3人、パ・リーグ王者のソフトバンクからは近藤健介外野手、周東佑京内・外野手4人の計11人。また、注目されたMLB組からはボルティモア・オリオールズからFAとなっている菅野智之投手のみで、昨季のワールドシリーズでMVPを獲得したロサンゼルス・ドジャースの山本