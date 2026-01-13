「今年も貯められなかった。来年こそ家計簿をつけて、お金を貯めるぞ！」と誓いを立てる人も多いのではないだろうか。だが、消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「漫然と家計簿をつけてもお金は貯まりません」と指摘する。ただ支出を書くだけでは「またこんなに使ってしまった」とモヤモヤするだけだからだ。「お金を貯めるには、お金をどう使っているかという現状把握が不可欠です。そのための家計簿ですから、ざっくりで構