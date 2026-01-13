「イギリス人はカツカレーに夢中！」。そんな話題が昨今、日本でも認知度を高めつつある。世界中の伝統的な料理や地元の食材、本物のレシピ、本格的なレストランなどについての情報を発信する世界的なメディア「TasteAtlas（テイストアトラス）」が発表している「世界で最も美味しい料理ランキングトップ100 2025/2026年版」を見ても、カツカレー人気への注目度は明らか。外国人に人気のラーメンや寿司と共に、しっかりランクイン