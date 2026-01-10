【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】ロシア中国など新興５か国を中心とするＢＲＩＣＳ加盟９か国による軍事演習が９日、南アフリカ沖で始まった。米欧への対抗軸として、経済面だけでなく軍事的な連携を目指す動きで、南ア国防軍によると、演習は中国主導でＢＲＩＣＳ加盟国に呼びかけ、１６日まで行われる。演習には露中南アのほか、イランとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が軍艦などを派遣し、ブラジル、インドネシア、エジプト、