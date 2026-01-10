お笑い芸人・永野が、2026年の運勢を知らされ、過去との不思議な一致に驚きの声を上げる一幕があった。1月7日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。占い企画で2026年の運勢が「大炎上か大バズリか」「9年前と同じ」と知らされた永野は「2017年だ！怖くない？」と驚愕。永野にとって2017年は、前年のラッセンネタでのブレイクから一転、「喝采を受けて、じゃあこいつを一発屋にしましょう」とい