昨年12月31日に引退を発表していた、元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが、1月5日、病気のため亡くなったことがわかった。27歳だった。藤乃さんの公式SNSが1月9日、藤乃さんの母により更新。「藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました」と訃報を伝えた。2020年にデビューし、「週刊プレイボーイ」「FLASH」「週刊SPA！」などのグラ