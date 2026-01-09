“大みそかに引退発表”27歳の元グラドルが死去、2023年にがん公表

昨年12月31日に引退を発表していた、元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが、1月5日、病気のため亡くなったことがわかった。27歳だった。



藤乃さんの公式SNSが1月9日、藤乃さんの母により更新。「藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました」と訃報を伝えた。



2020年にデビューし、「週刊プレイボーイ」「FLASH」「週刊SPA！」などのグラビアに登場するなど活躍した藤乃さんは、2023年、悪性の副咽頭間隙腫瘍（横紋筋肉腫）を公表し、闘病生活へ。そして2025年12月31日、自身のSNSで「これまでのグラビア活動、芸能活動に終止符を打ち引退させていただきます」「7月に地元に帰ってからは、ほぼ体調のいい日はなく、ずっと体調が悪いまま、全てにおいて悪化していく一方で、本当にいつ何が起きてもおかしくない、ギリギリな身体との戦いを日々送っております」と引退を報告していた。