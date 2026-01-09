9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比50円高の5万2130円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては190.11円高。出来高は2048枚となっている。 TOPIX先物期近は3531.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.39ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物