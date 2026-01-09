　9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比50円高の5万2130円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては190.11円高。出来高は2048枚となっている。

　TOPIX先物期近は3531.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.39ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52130　　　　　 +50　　　　2048
日経225mini 　　　　　　 52140　　　　　 +65　　　 30498
TOPIX先物 　　　　　　　3531.5　　　　　　+4　　　　2499
JPX日経400先物　　　　　 31820　　　　　 +15　　　　 112
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　+0　　　　 189
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース