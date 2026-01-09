日経225先物：9日19時＝50円高、5万2130円
9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比50円高の5万2130円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては190.11円高。出来高は2048枚となっている。
TOPIX先物期近は3531.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.39ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52130 +50 2048
日経225mini 52140 +65 30498
TOPIX先物 3531.5 +4 2499
JPX日経400先物 31820 +15 112
グロース指数先物 695 +0 189
東証REIT指数先物 売買不成立
