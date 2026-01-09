ＩＮＰＥＸは続伸。８日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の２月限が前日比１．７７ドル高の１バレル＝５７．７６ドルと上昇した。米共和党のグラム上院議員は、ロシア産の原油やガスを購入した国に最大５００％の関税を課すことを盛り込んだ対ロシア制裁法案に関して、トランプ大統領が同案に賛同した、とＸ（旧ツイッター）で明らかにした。また、イエメンやイランなど