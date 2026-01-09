高市早苗首相の台湾発言に対する中国の猛反発が年明け以降も続いている中、高市批判を展開している中国の呉江浩・駐日大使がＸ（ツイッター）に７日付で投稿。高市首相に発言撤回を要求した。在東京の中国大使館もリポストしている。呉江浩大使は７日に行われ、中国大使の参加が慣例となっている日中経済協会と日本国際貿易促進協会による新年賀詞交歓会を異例欠席していた。呉江浩大使は７日夜の日付でＸに「中国外交部報道