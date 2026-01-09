陸上自衛隊白老駐屯地に所属していた陸士長の男性が自殺したのは、先輩によるいじめに陸自側が対処しなかったためだとして、遺族が国に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で札幌地裁は9日、国に110万円の支払いを命じた。