5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、5月31日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）に出演し、関心を集めた。【写真】うれしそうに新玉ねぎを味見する相葉雅紀嵐はきょう5月31日、東京ドームで『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』最終公演を行う。その開演時間とちょうど同じ午後6時に『相葉マナブ』の放送が始まった。神奈川・横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部佑