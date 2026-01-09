北海道警函館中央署は８日、北海道函館市、飲食店経営の男（３５）を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。発表によると、男は７日午前７時２０分頃〜午後８時１０分頃、自身が経営する同市本町の飲食店で、客として来店した同市の飲食店従業員の男性（３３）が床に倒れているのを把握しながら放置し、同日死亡させた疑い。容疑を認めている。店は早朝も営業しており、当時は複数の従業員がいた。同署が死因を調べている。