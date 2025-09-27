ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 和歌山で2歳長女が死亡 両親「虐待疑われるのを恐れて病院に行かず」 国内の事件・事故 子どもへの虐待 保護責任者遺棄 和歌山県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 和歌山で2歳長女が死亡 両親「虐待疑われるのを恐れて病院に行かず」 2025年9月27日 17時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 和歌山市の自宅で2歳女児が虐待され、死亡したとされる事件 両親が保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕され、和歌山地検に送検された 「虐待が疑われることを恐れて病院に連れて行かなかった」と供述したという 記事を読む おすすめ記事 「想像の斜め上」前橋・42歳女性市長 妻帯者部下との“ラブホ密会”のなか“2文字の一人称”にもネット騒然 2025年9月27日 11時0分 新しい学校のリーダーズ、成人後も続く“制服姿ダンス”に親世代の複雑心境…世界的人気で求められる衣装の方向性 2025年9月25日 18時50分 Xフォロワー66万人超の人気コスプレイヤーが死去 親族が伝える 昨年11月に長期入院明かしていた 2025年9月26日 16時52分 安楽死を決断した妻の最期の瞬間、目の前にした夫の“究極の葛藤”…取材Dが見つめ直したウソのない家族の姿 2025年9月26日 20時0分 「筆舌に尽くしがたい体調不良」フォロワー66万人の人気コスプレイヤーが急逝、昨年11月に訴えていた「原因不明の持病」 2025年9月27日 6時0分