警視庁女児に1日1食しか与えず、低栄養状態で放置したなどとして、警視庁捜査1課は11日、保護責任者遺棄の疑いで、東京都内に住む30代の母親と、同居の20代男を同日中に逮捕する方針を固めた。女児の命に別条はない。2人は同居する他の複数の子どもへの暴行容疑で逮捕されており、捜査1課は日常的に虐待していたとみて調べる。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、2人は女児への食事を1日1食に制限するなどし、