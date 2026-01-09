テスラが、アップルの「Car Key」（iPhoneやApple Watchのウォレットにクルマのキーを追加する機能）の採用を進めている証拠が見つかりました。 ↑テスラのアプリを開かなくてもクルマに乗れるようになるかも。 テスラ専門の情報サイト・Not a Tesla Appによれば、テスラのモバイルアプリ（バージョン4.52.0）の内部から、「Harmony Wallet Key Card」へのコード参照が複数含まれていることが判明しました。これは、テスラ車