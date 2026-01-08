1月7日、バラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）が放送され、お笑いコンビ「さや香」の石井が出演した。年末特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』（TBS系）の出演シーンが全カットされたことが明らかになり、同情を集めている。

2025年の『SASUKE』は12月24日と25日の2日間にわたって放送され、さまざまな挑戦者が奮闘する姿が反響を呼んだ。

「石井さんは『運動神経には自信があったので、ずっと夢だったSASUKEに初めて出演させていただきました』と告白。ただ、『おそらく、芸能人枠で初めて全カットされました』と、石井さんの出演シーンがすべて使われなかったことを明かしたのです。

『ラヴィット』では、石井さんが挑戦した未公開映像が流れ、ファーストステージを次々とクリアし、第3エリアで脱落したものの、初出場ながら奮闘する姿が映っていました」（スポーツ紙記者）

日の目をみることになった石井だが、Xでは《石井さんをカットするなよ〜SASUKE》《結構頑張ってたのに全カットはひどいよ》など、同情する声が聞かれている。やはり、“全カット” が注目されたようだ。

「人気番組とあって、毎年多くの人が出場していますが、2025年も100人の挑戦者が参加しました。限られた放送時間で全員を映すのは難しいため、ダイジェストになったり、出演場面をカットされたりするのは珍しくありません。ただ、石井さんは初挑戦ながら奮闘していたため、放送されなかったことを惜しまれたのでしょう」（同）

『SASUKE』の放送直後は、Xで《岩本照さんを映しすぎじゃない？》と、9人組アイドルグループ「Snow Man」の岩本照の扱いに疑問を抱く声が見られた。全カットの石井と明暗が分かれてしまったようだ。

「2017年の初出場以降、10回の出場経験がある岩本さんですが、今回は放送初日のチャレンジ直前、当日のコンディション不良を理由に欠場が告げられました。岩本さんは途中棄権で涙を流したものの、2日めもファイナルステージまで観戦していました。

番組では、応援する岩本さんがたびたびカメラに映っていましたが、すでにリタイアした彼ばかり映すような印象を受ける人もいたようです。石井さんの全カットによって、番組の編集手法に違和感を持たれてしまったのかもしれません」（同）

挑戦者たちの勇姿が少しでも多く見られることを期待したい。