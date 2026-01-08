1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第十五話のあらすじと場面カットが公開。またシークレットとなっていた第十四話のあらすじも公開。第十四話のゲストキャストからはコメントも到着。そして第2クールのノンクレジットED映像も公開された。原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され