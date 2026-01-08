スウェーデン発の大手家具チェーン「IKEA」（イケア）が2026年1月7日、中国全土に展開している実店舗のうち、17％にあたる7店舗を同時閉店すると公式サイトで発表した。「将来の事業成長に向けた強靭な基盤を構築するもの」発表によると、イケアは1998年に中国で最初の店を開き、現在では中国全土で41の実店舗を展開している。そのなかの7店舗、上海宝山店・広州番禺店・天津中北店・南通店・徐州店・寧波店・ハルビン店を26年2月2