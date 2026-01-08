家庭用燃料商社のミツウロコは、7月の全館リニューアルオープンに向け改装工事を進めている複合商業施設「HAMABOWL EAS（ハマボールイアス）」（横浜市西区北幸）のビル名称を、「ハマボールビルディング」に改めることを決めた。ボウリング場として1970年に旧店舗が開業して以来、半世紀以上の歴史を持つ施設が新しい名称で再出発する。【こちらも】池袋駅西口の池袋マルイ跡、複合施設「IT tower TOKYO」が2026年3月開業へ新