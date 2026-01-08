家庭用燃料商社のミツウロコは、7月の全館リニューアルオープンに向け改装工事を進めている複合商業施設「HAMABOWL EAS（ハマボールイアス）」（横浜市西区北幸）のビル名称を、「ハマボールビルディング」に改めることを決めた。ボウリング場として1970年に旧店舗が開業して以来、半世紀以上の歴史を持つ施設が新しい名称で再出発する。

新名称の「ハマボールビルディング」は、ボウリング場、アミューズメント施設、複合商業施設と変遷しながら、半世紀以上にわたって横浜市民に愛されてきた歴史を大切にし、これからもなじみやすい名前で親しんでもらおうと命名した。

施設は鉄骨8階建て延べ約2万7,000平方メートル。ボウリング場の「ハマボール」は昔懐かしいレトロモダンな内装にリニューアルし、電力消費を5分の1に抑える新設備を導入する。

温浴施設の「横浜天然温泉SPA EAS（スパイアス）」は、光が差し込む開放的な休憩エリアを新設し、洗練された内装に改装する。これまで以上に親しみやすく、わが家のようにくつろげる空間とするのがリニューアルの狙いだ。

店舗はカラオケの「パセラ」、ダーツバーの「ベノア」、焼肉の「叙々苑」、カフェ&ダイニングの「プルメリア」、スパゲティの「洋麺屋五右衛門」、フィットネスクラブの「ティップネス」など約10店が引き続き営業する。リニューアルオープンは4月28日に飲食店フロア、7月28日に全館のオープンを予定している。

HAMABOWL EASは1970年、ボウリング場の「ハマボール」として開業。2007年に旧店舗の老朽化でいったん閉店し、現施設に建て替えて2009年、現在の名称で複合商業施設として再スタートを切った。