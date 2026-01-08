日本マクドナルド（東京都新宿区）が、今年も「スパイシーチキンマックナゲット黒胡椒（こしょう）ガーリック」を1月14日から期間限定で販売します。今年は2種類の期間限定ソース「やみつき旨にんにくソース」と「サワークリームタルタルソース」も登場します。【写真】“太尊”眞栄田郷敦がそっくり？森田まさのり描きおろしビジュアルも！2022年から毎年、販売されている「スパイシーチキンマックナゲット黒胡椒ガーリック