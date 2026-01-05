Minimalから、バレンタイン催事限定の新作ボンボンショコラ「The Four Hands Collection」が登場♡カカオから丁寧に作る職人技が光る16粒は、スパイスやナッツ、和素材、フルーツの4テーマに分かれ、それぞれの個性がひと粒の中で見事に調和。大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったりの特別なチョコレートです♪ スパイス＆フローラルで奥行きある味わい 奥野シェフが手掛けるスパイス＆