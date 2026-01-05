Minimalの新作ボンボン♡バレンタイン限定16種コレクション

Minimalから、バレンタイン催事限定の新作ボンボンショコラ「The Four Hands Collection」が登場♡カカオから丁寧に作る職人技が光る16粒は、スパイスやナッツ、和素材、フルーツの4テーマに分かれ、それぞれの個性がひと粒の中で見事に調和。大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったりの特別なチョコレートです♪

スパイス＆フローラルで奥行きある味わい

奥野シェフが手掛けるスパイス＆フローラル4種は、素材の香りとチョコレートの調和が魅力♡

ローズマリー×蜂蜜／Peru：フローラルなカカオとローズマリー、はちみつの甘さ

ジンジャー×シナモン／Tanzania：生姜とシナモンが果実味豊かなチョコに奥行きを

和ハッカ×黒糖／Ghana：黒糖のまろやかさに和ハッカの爽快感

クローブ×燻製カカオニブ／Ghana：燻製香とクローブのスパイシーさがビターに響く

セバスチャン・ブイエの新作で彩るバレンタイン♡贅沢ショコラ全ラインナップ

ナッツ＆キャラメルで満足感たっぷり

片岡パティシエのナッツ＆キャラメル4種は、香ばしさと甘さの絶妙な組み合わせ♡

くるみ×キャラメル／Ghana：くるみタルトを思わせるまろやかさ

ピーナッツ×醤油／Malaysia&Ghana：甘さと塩味のバランスが絶妙

アーモンド×アーモンド蜂蜜／Ghana&Malaysia：穏やかな甘さに香ばしさが広がる

ヘーゼルナッツ×爽涼みかん／Tanzania：ナッツとみかんの爽やかなハーモニー

和素材＆フルーツで個性豊かに

横山・内田パティシエが手掛ける和素材とフルーツ4種は、意外性と華やかさが魅力♡

きなこ×黒糖／Malaysia：香ばしいきなこと黒糖のまろやかさ

抹茶×白あん／Madagascar：抹茶の渋みと白あんの優しい甘さ

木頭柚子×蜂蜜／Peru：柚子の爽やかさをチョコが引き立てる

白味噌×山椒／Ghana&Haiti：白味噌と山椒で和の深みを演出

パイナップル×凍頂烏龍茶／Ghana：甘酸っぱいパイナップルと茶葉の調和

ライチ×カカオパルプ／Madagascar：ライチのフルーティさとチョコのまろやかさ

グリオットチェリー×トンカ豆／Ghana：チェリーの酸味と香りの余韻

ラズベリー×赤ワイン／Madagascar：赤ワインが酸味を引き立てる華やかな味わい

Minimalの職人技が光るバレンタインチョコ♡

「The Four Hands Collection」は、Minimalの4人の職人がそれぞれの感性で創り上げた16粒のボンボンショコラ♡

スパイス、ナッツ、和素材、フルーツの多彩なテーマがひと粒に込められ、カカオの深みと素材の魅力が絶妙に響き合います。

2026年1月15日より、バレンタイン催事15会場で限定販売される特別なコレクションは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもおすすめです♪